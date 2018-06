Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, deţine 40 de hectare de viţă-de-vie în Drăgăşani, unde are şi magazin de desfacere şi un depozit construit în 2013. Crama are o capacitate de 100.000 de sticle pe an. Vinurile lui Isărescu se comercializează în mai multe hoteluri şi magazine specializate, dar şi în reţeaua Selgros şi Mega Image. Multe sticle de vin sunt folosite de organizatorii de evenimente, fiind vândute şi la export. Firma sa, Măr SRL, care produce şi vinde vinul „Casa Isărescu” a avut în 2014 o cifră de afaceri de 650.000 euro şi un profit... citeste mai mult