Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, apare într-o filmare încălțat cu pantofi diferiți: unul maro și unul negru.

În imaginile postate pe Twitter, Jean-Claude Juncker este atenționat de gafa comisă iar apoil pleacă să-și schimbe încălțările.

Incidentul a avut loc joi la summit-ul UE-Africa de Sud la care au mai participat Donald Tusk, președintele Consiliului European, și Cyril Ramaphosa, președintele Africii de Sud.



Amongst all this Brexit fun it seems that a pissed up Junker just had to leave half way through a press conference with the South African president (@MehreenKhn)... citeste mai mult

