Iron Man de Resita! Aurelian Raducanu, la triatlonul din Austria

„Sunt sportiv amator, dar particip la foarte multe concursuri. În acest an, am mai fost la șase triatloane pe distanțe olimpice, iar în acest weekend vor merge la Mamaia pentru un alt concurs. Mă bucur foarte mult că am reușit să închei cu bine acest triatlon din Austria și cred că sunt singurul reșițean care a reușit această performanță. Am reușit să termin triatlonul în 12 ore și 58 de minute”, a declarat Aurelian Răducanu.

