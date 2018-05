Irlandezii au descoperit alt leac impotriva cancerului

Oamenii de stiinta din Irlanda si-au propus un salt cu adevarat spectaculos in domeniul tratamentelor oncologice de diferite tipuri. Rezultatele unor teste preliminare au aratat ca veninul deosebit de otravitor al sarpelul cu clopotei are capacitatea de a lupta impotriva eficient impotriva cancerului.



Fratii Paul si John Read, ambii cercetatori, sustin ca venitul mortal al sarpelui cu clopotei Crotalus durissus terrificus, o specie care traieste in America de Nord, poate distruge celulele canceroase.

Mai mult, cei doi oameni de stiinta asigura ca preparatul realizat pe baza acestui venin este... citeste mai mult