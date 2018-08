Irina Octavia Andronic - premiul „WINNER - Best Indie Film”, la ECA

Al treilea film regizat de foarte tânăra cineastă Detinatoare in 2017 a recordului de cel mai tanar regizor (17 ani) prezent in Festivalul de Film de la Cannes (cu filmul de scurt metraj Not Guilty, distins cu Premiul de Excelenta la Roma, in 2016)...

Amosnews, 31 Martie 2018