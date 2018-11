Deşi Simona are imaginea unei jucătoare mai degrabă distante în circuitul femininm ea este, de fapt, o fată extrem de prietenoasă. A confirmat-o chiar Irina Begu, care o cunoaşte foarte bine.

"Mă înţeleg extraordinar de bine cu Simona şi în ultimii ani am legat o prietenie frumoasă. Vorbim multe. Ne sfătuim, ne încurajăm. Au fost momente grele şi din partea ei, şi din partea mea. În ultima perioadă am vorbit cu ea şi despre antrenor, m-a sfătuit, chiar e o persoană de încredere şi cu care te poţi sfătui şi are o experienţă mare. Cred că ne-am maturizat. Noi eram prietene şi când am fost mici. Eu o...

