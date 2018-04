În meciul din sferturile de finală ale competiţiei de la Istanbul, s-a petrecut un moment neplăcut pentru Irina. Era condusă cu 1-0, a pierdut pe servicul ei la 5-5 şi croata urma să servească pentru a-şi adjudeca meciul. Dar, la ultimul punct, arbitrii nu i-au acordat credit Irinei: arbitrii au decis că a fost out, dar românca a susţinut că mingea a prins linia.

După lungi discuţii, Begu s-a remontat, a făcut rebreak-ul şi a trimis partida în setul decisiv, câştigând tie-break-ul cu 7-1.

"Nu e niciun spaţiu. E incredibil. Ăsta e out, ăsta e out? Chemaţi-l pe supervizor. Mi-aţi dat voie să merg să văd urma? Mi-aţi dat voie? Chemaţi-l acum pe supervizor, urma e pe linie. E...