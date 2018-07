Irina Begu (36 WTA) este campioana ediţiei trecute de la BRD Open Bucureşti, unde a reuşit să se impună atât în proba de simplu, cât şi în proba de dublu. Sportiva noastră speră să repete rezultatul şi în acest an. Campioana în exerciţiu îşi începe periplul la ediţia din acest an. Dubla victorie de anul trecut îi dă încredere că poate repeta performanţa şi de această dată. Chiar dacă vine după 3 înfrângeri consecutive la simplu, sportiva noastră este convinsă că la turneul de acasă va fi cu totul altceva. ”Mă bucur că sunt acasă şi că am ocazia să joc în... citeste mai mult