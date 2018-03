Iridex va instala, prin investitie proprie, un sistem de monitorizare a calitatii aerului in zona comunei Chiajna

Iridex va instalain Chiajna, prin investitie proprie, un sistem de monitorizare a calitatii aerului, format din doua aparate de masura, unul in perimetrul depozitului ecologic si cel de-al doilea, in una din zonele in care se reclama disconfort olfactiv. Potrivit estimarilor, acest sistem complex va fi functional in luna iunie a acestui an.

Iridex solicita, de asemenea, implicarea activa a Primariei Sectorului 1 si sprijinul autoritatilor de mediu, in vederea monitorizarii permanente a calitatii aerului, prin amplasarea in zona a unei retele de aparate de masurare similare, care pot cuantifica... citeste mai mult