”Noi am spus foarte clar că aceste situaţii sunt foarte diferite”, a declarat Pompeo într-un interviu acordat postului american CBS, a cărui transcriere a fost difuzată joi de Departamentul de Stat.



În contextul în care Washingtonul a prezentat 12 condiţii extrem de dure în vederea negocierii unui acord cu Iranul, preşedintele Donald Trump a început din iunie negocieri directe cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un - aproape fără condiţii prealabile.

Ei urmează să se revadă la sfârşitul lui februarie în Vietnam. .@roxanasaberi: "Have you seen any sign that this pressure is pushing Iran to negotiate with the U.S.?"

Sec. Mike Pompeo: "Things are much...

