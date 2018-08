Guvernatorul bancii centrale a Albaniei, Ardian Fullani, a fost arestat vineri seara, in biroul sau, sub acuzatia de abuz in serviciu, intr-un dosar privind furtul a 713 milioane de leke (6,63 milioane de dolari) din seifurile bancii, a comunicat...

Hot News, 5 Septembrie 2014