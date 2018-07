O măicuţă de la Mănăstirea Ghighiu, judeţul Prahova, este acuzată de viceprimarul localităţii Plopu că aruncă pe câmp câini băgaţi în saci.

„Am văzut o dubă, era o maică, care este de la Mănăstirea Ghighiu, cu doi bărbaţi, care au aruncat mai mulţi câini pe câmp. Cred că în saci i-a adus, era acolo un sac rupt. Am sunat la hingheri şi au venit de i-au luat. Sunt duşi la adăpostul de la Bucov”, a declarat viceprimarul localităţii Plopu, Vasile Albu.

Într-o filmare făcută de viceprimarul din Plopu, cu telefonul mobil, măicuţa recunoaşte faptul că a abandonat câinii. „Doi câini am dus…Vin la noi (mănăstire n.r.) la poartă toată ziua. Am... citeste mai mult

