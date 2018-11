Liber de contract după ce a fost dat afară de CFR Cluj după 3 meciuri la începutul sezonului, Edward Iordănescu, 40 de ani, a declarat că refuză pentru moment revenirea la Astra şi alte oferte din Liga 1.

„Până în iarnă, eu îmi doresc să stau şi să aştept. În iarnă, în funcţie de ce variante voi avea, voi alege ce este mai bine pentru cariera mea. Dar trebuie să am susţinere şi vreau să pot avea continuitate. În momentul ăsta, eu am rămas într-o relaţie foarte bună cu Dani Coman, pe care pot să îl numesc prieten. Eu am plecat de la Astra într-un moment în care probabil nimeni nu se aştepta. Nu a fost o despărţire tocmai plăcută, din păcate. Nu m-a dat nimeni afară.... citeste mai mult

