Înaintea Supercupei României, antrenorul CFR-ului, Edi Iordănescu, a declarat că are la dispoziţie cel mai bun lot din Liga I şi că obiectivul clar sâmbătă seara este câştigarea trofeului.

Despre meciul cu U Craiova: „Suntem în faţa unui joc cu trofeul pe masă şi trebuie să-l tratăm cu inteligenţă şi determinare. Se întâlnesc două echipe valoroase, cu jucători buni, care au câştigat trofee în sezonul trecut. Cele mai frumoase sunt aceste meciuri cu miză mare şi am jucători cu experienţă, care au câştigat trofee, care ştiu să abordeze aceste partide, să pună în practică ce am pregătit. Va fi un meci echilibrat, cele două echipe îşi vor căuta ritmul, fiindcă vin... citeste mai mult