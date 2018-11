Fostul antrenor al campioanei României, Edward Iordănescu, nu a fost convins de patronul Astrei, Ioan Niculae, să se întoarcă pe banca tehnică a giurgiuvenilor şi a precizat că până în iarnă nu îşi va lua niciun angajament faţă de vreo echipă.

"Până în iarnă, eu îmi doresc să stau, să aştept. În iarnă, în funcţie de ce variante voi avea, voi alege ce este mai bine pentru cariera mea. Dar un lucru trebuie să am, susţinere, şi să pot să am şi continuitate" , a declarat Iordănescu Junior pentru Telekom Sport, care a povestit şi despre despărţirea lui de Astra:

"Eu am plecat de la Astra într-un moment în care... citeste mai mult

