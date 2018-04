Iordache: Comisia de la Venetia nu are ce sa constate; cand am elaborat legile, am tinut cont de opiniile acesteia Parlamentul a tinut cont de opiniile pe care le-a avut Comisia de la Venetia de-a lungul timpului atunci cand au fost modificate cele trei legi ale Justitiei, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru elaborarea legilor Justitiei, Florin Iordache.

