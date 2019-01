Românii sunt recunoscuți pentru talentul lor artistic. De la scriitori sau muzicieni, până la actori și balerini, cu toții reprezintă cu succes numele României dincolo de granițe. Este și cazul lui Ionuț Zaharia, dansator principal la Atlantic City Balet, in New Jersey, Statele Unite ale Americii.

Ionuț Zaharia este dansator principal la Atlantic City Balet, in New Jersey Dacă ar fi să o ia de la capăt, tot dans ar alege să facă, spune Ionuț cu mândrie. S-a născut în 1987, în București, iar la vârsta de șapte ani începe să danseze la “Rapsodia Română”. După doi ani de zile, la vârsta de doar nouă ani, dă examen la Liceul de Coregrafie... citeste mai mult

azi, 17:33 in Cultura-Media, Vizualizari: 16 , Sursa: TVR in