IONUȚ SIMIONCA: Consiliul Local din Bistrița o ajută pe Viorica Dăncilă să reducă democrația Am stat vreme de 5 ore la ultima ședință de Consiliu Local din Bistrița, timp în care am cerut de 3 ori permisiunea să îmi exprim părerea, în calitate de simplu cetățean, cu privire la proiectele înscrise pe ordinea de zi. Consilierii locali votau, de fiecare dată, dacă îmi dau voie sau nu să vorbesc. Prima dată am avut noroc și mi-au permis să iau cuvântul, a doua oară la fel, dar a treia oară au decis, prin vot, că nu am voie să îmi exprim părerea sau să pun întrebări. Mai mult, primarul Crețu nu mi-a dat niciun răspuns la întrebările concrete, punctuale, pe care i... citeste mai mult

acum 56 min. in Locale, Vizualizari: 34 , Sursa: Mesagerul in