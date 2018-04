Sambata, 28 Aprilie, 17:53

Ionuț Popa, actualul antrenor de la UTA Arad, a oferit o declarație în stilul caracteristic la adresa fostei echipe, ACS Poli Timișiara.

"Eu vorbesc cu Rică Neaga și pot să spun foarte clar și acum, am mai spus-o. Eu dacă rămâneam la Poli Timișoara, poziția a opta era aproape asigurată. Eu am lăsat-o pe locul 9 (n.r. în sezonul regulat) și mă luptam pentru locul 8, în condițiile în care îmi aduceau acei doi jucători la care am făcut referire și am vorbit răspicat că îi vreau.

Nu i-au vrut, am plecat. Cu acei jucători terminam pe locul 8, dar dacă au fost fraieri, ce să le fac", a declarat Ionuț Popa la Radio Sport Total FM.

