Sambata, 05 Mai, 12:59

Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre modul în l-a găsit pe finanțatorul "câinilor", Ionuț Negoiță, când a venit la echipă și cum s-a schimbat după ultimele rezultate.

"Ionuț Negoiţă e foarte implicat. Vorbesc aproape zilnic cu el. E ambiţios și vrea ca echipa să aibă rezultate. Când am venit la echipă era căzut, debusolat, dezamăgit. Acum e altfel. Am înţeles că a plătit datoria către Badea.

Se vorbeşte de cinci ani de «New Dinamo». Eu am reuşit să fiu cel mai aproape de ce s-a dorit aici, întinerirea echipei și folosirea jucătorilor din pepinieră. E greu să zic când ne vom bate la titlu.

