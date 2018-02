Ionuț Lupescu a anunțat că dacă va câștiga șefia FRF pe 18 aprilie îl va menține pe Cosmin Contra în funcția de selecționer al naționalei României.

"Eu nu am auzit nicio federație să schimbe 4 selecționeri în 4 ani. Asta e dovadă de nepricepere toală. Plus și de management defectuos, pentru că trebuie să-i plătești. Cosmin are un contract, el abia a venit, a avut două meciuri oficiale și două amicale. El are perioada asta cu meciuri oficiale și amicale în care are puterea să demonstreze că poate să închege o echipă, un stil de joc, un alt... citeste mai mult

