Guvernul poate menţine deficitul bugetar sub nivelul de 3%, dar are nevoie de un control strict al cheltuielilor, a declarat pentru Hotnews Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal, care a menţionat faptul că una dintre soluţii probabil va fi tăierea investiţiilor. „Situaţia la şase luni mi se pare îngrijorătoare, în condiţiile în care veniturile sunt puţin sub aşteptări, în timp ce cheltuielile sunt mult peste aşteptări. În principal cheltuielile sociale sunt foarte mari, deja, iar dimanica lor sugererează că la rectificare este nevoie de realocări foarte mari de bani din alte zone pentru a acoperi necesarul până... citeste mai mult