Ionuţ Dumitru

România ar putea construi o autostradă mare în fiecare an dacă ar avea o rată de colectare a TVA-ului ca în Bulgaria, a afirmat, miercuri, preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, la conferinţa anuală organizată de Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România, scrie Agerpres.

"În Bulgaria avem un gap de TVA de 13,56%. Noi avem 36%. Dacă noi am colecta precum Bulgaria, am avea o rată de colectare precum Bulgaria, ceea ce ar trebui să nu fie de netrecut. Am avea venituri bugetare în plus de 3,8 miliarde de euro, o autostradă mare în fiecare an. Vă imaginaţi lucrul... citeste mai mult