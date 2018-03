Vezi galeria foto

Problema României nu este că are un număr prea mare de salariaţi la stat, ci că are venituri prea mici în raport cu cele necesare pentru a le susţine salariile.

Creşterea numărului de angajări în sectorul bugetar şi majorările de salarii de la stat din ultimul an au dus cheltuielile de personal ale statului la nivelul de dinainte de criză, iar acest lucru nu va rămâne fără consecinţe, avertizează Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal.

