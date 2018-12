Ionuț Done este noul subprefect al Județului Constanța.

Informația a fost confirmată pentru ZIUA de Constanța de reprezentanții PSD Constanța.

Ionuț Done a devenit variantă de lucru în urmă cu o săptămână.

Inițial varianta susținută de PSD Constanța pentru funcția de subprefect a fost Cristinel Dragomir care a devenit funcționar public pentru a se califica pentru această funcție.

Ionuț Done a lucrat în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța ca jurist, iar în prezent lucrează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Decizia de numire a lui Ionuț Done a fost luată astăzi... citeste mai mult