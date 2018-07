Din aceastã sãptãmanã, vicecampioana Romaniei la rugby, echipa CSM Stiinta Baia Mare, beneficiazã de serviciile incã unui jucãtor barlãdean. Este vorba despre sportivul Ionut Balaban, in varstã de 22 de ani, care in ultimii patru ani a activat ca jucãtor pe centru tot la o echipã din Super LigãCS Dinamo Bucuresti. Transferul acestuia a avut loc cu doar o lunã inainte de debutul sezonului competitional 2018-2019, programat pentru 11 august, cand se vor juca meciurile din Cupa Regelui. Ionut Balaban (1,82 m si 80 kg), in prezent student la Universitatea Ecologicã BucurestiFacultatea de Educatie Fizicã si Sport, a inceput rugby-ul la... citeste mai mult