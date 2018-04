,,The Four” (Cei 4), emisiunea de la Antena1 care a reușit să aducă în fața românilor voci excepționale, nu a fost una cu noroc pentru argeșeanul Ionuț Bădulescu (Johnny). Jurații au avut păreri antagonice: în timp ce Antonia s-a întrebat... ,,de unde vine vocea asta?", Cheloo a declarat că tocmai vocea este cea care nu-i place. Vocea și... atitudinea.

Ionuț Bădulescu a fost primul challenger al serii de sâmbătă, la ,,The Four”. Acesta a cântat hit-ul lui Jessie J - Mamma knows best.

”De unde a venit vocea asta?” s-a întrebat Antonia, care a... citeste mai mult

