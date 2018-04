Monica Tatoiu a primit cu tristete vestea morții Ionelei Prodan.

"Of, ce veste! Ne mor oamenii care au facut Romania frumoasa, cand eram asupriti. Se duce o generatie si ramanem cu cea care nu ne poate plati pensiile si nu ne ofera nimic. Carmen Stanescu, Cristina Stamate, Stela Popescu si acum Ionela Prodan. Moare generatia care a tinut Romania in viata in anii cei grei. Voi nu stiti cum era pe vremea aceea, cand un vers sau o strofa scapata de sub controlul Securitatii era pentru noi ca un zbor spre speranta. Noi am scapat, dar generatia care ne-a ajutat sa supravietuim moare si in locul ei nu... citeste mai mult