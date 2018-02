Ionel Danciulescu contra Ilie Dumitrescu: duelul pronosticurilor pentru Dinamo - FCSB

Sambata, 17 Februarie, 16:24

Liga 1 programeaza duminica un derby suprem: Dinamo FCSB, in etapa cu numarul 25. Este un joc foarte important pentru ambele formatii, dar probabil ca rezultatul este mai important pentru gazde, ce au nevoie de puncte pentru calificarea in play-off. De cealalta parte, Steaua nu siguranta nu doreste sa rateze ocazia de a invinge Dinamo in deplasare si de a scapa de un adversar incomod in play-off.





"FCSB este in grafic in campionat, iar jocul cu Dinamo este foarte important in economia luptei pentru titlu,... citeste mai mult

acum 14 min. in Sport, Vizualizari: 18 , Sursa: Gazeta Sporturilor in