Liderul PSD Neamţ, Ionel Arsene, a declarat, luni, înainte de şedinţa CExN, că se consideră nevinovat în privinţa acuzaţiilor DNA la adresa sa, menţionând că nu are de ce să facă un pas înapoi.

"Sunt nevinovat şi am convingerea că adevărul se găseşte între coperţile dosarului. De ce să fac un pas în spate? Sunt nevinovat. Pentru orice cetăţean prezumţia de nevinovăţie trebuie să fie valabilă", a afirmat Arsene, întrebat înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD referitor la acuzaţiile care i se aduc în ancheta DNA.

Întrebat dacă consideră că are vreo legătură acest dosar cu activitatea politică, Arsene a răspuns. "Eu cred că nimic nu e întâmplător".

