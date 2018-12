• fostul senator de Brăila, prof. dr. Ionel Alexandru a lansat de curând pe piaţă o nouă carte intitulată “Brăila şi Bisericile Ei” - “Brăila and its Churches” • acesta a făcut o scurtă prezentare, punctând că printre alte informaţii interesante, în cartea sa poate fi găsită şi fotografia unei gravuri din secolul al 19-lea, care prezintă o imagine rară a Mitropoliei Proilaviei, una dintre Mitropoliile Ţării Româneşti la vremea respectivă



