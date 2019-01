Ion Țiriac a povestit, joi, la "100 de minute", ce i-a răspuns unui securist, în anii '60, care l-a întrebat ce a făcut acasă la președintele Kennedy.

Citește și: Țiriac a aflat de la Antena 3 că a fost interceptat de DNA: "Să fie sănătoși - nu sunt însurat, am peste 18 ani, am niște obiceiuri absolut normale"

"Până și în SUA știau de ce mă duc acasă la președintele Kennedy. Când am venit înapoi, în anii '60, m-au luat '- Tovarășu' Țiriac, ați fost la Washington. Ce ați făcut? - Cum ce-am făcut? Am jucat tenis. - Nu, nu, dar ați văzut pe... citeste mai mult