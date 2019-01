Ion Iliescu revine

România a avut patru preşedinţi şi toţi sunt în viaţă. Are, prin urmare şansa de a avea patru stâlpi ai înţelepciunii. Are, de asemenea, un număr de foşti prim-miniştri, toţi activi, implicaţi în diferite proiecte. Cu toate acestea România nu are un proiect de ţară. Se constituie comisii, se fac şi se desfac partide, în vreme ce ţara rămâne cam egală cu sine.

În urmă cu 25-30 de ani se spunea că România se va schimba odată cu dispariţia mentalităţii vechi, deci odată cu dispariţia fizică a generaţiilor formate în comunism.

Timpul a trecut, generaţiile tinere s-au impus, dar lucrurile merg la fel de prost. Mai mult, vedem că media de vârstă a clienţilor DNA este...