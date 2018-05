Ion Iliescu: In memoriam Hildegard Puwak

Cu tristețe am primit vestea morții celei care a fost Hildegard Puwak, ministru al Integrării Europene în guvernul Adrian Năstase și economist cu o profundă înțelegere a fenomenului economic, om de stânga și un om de echipă. Am apreciat, în toți anii în care am colaborat, seriozitatea demersului ei politic și intelectual, responsabilitatea sa și angajamentul neabătut în slujirea interesului public.

Contribuția sa la succesul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană este prea puțin scos în evidență. A fost întotdeauna un om modest, nu i-a plăcut să fie în lumina reflectoarelor. În acei ani în care acționam practic contra-cronometru pentru a încheia capitolele de... citeste mai mult