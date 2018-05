Ion Iliescu este in doliu! Mesajul trist transmis: "Cu tristete am primit vestea mortii"

Fostului ministru al Integrării Europene din Guvernul Năstase, Hildegard Puwak, a incetat din viata. Ion Iliescu a primit cu tristete aceasta veste.

"Cu tristete am primit vestea mortii celei care a fost Hildegard Puwak, ministru al Integrarii Europene in guvernul Adrian Nastase si economist cu o profunda intelegere a fenomenului economic, om de stanga si un om de echipa. Am apreciat, in toti anii in care am colaborat, seriozitatea demersului ei politic si intelectual, responsabilitatea sa si angajamentul neabatut in slujirea interesului public.

