Ion Gavrila este noul sef al CFR SA CFR SA, compania ce administreaza reteaua cailor ferate din Romania, a anuntat vineri, 9 februarie, ca Ion Gavrila a fost ales in consiliul de administratie pentru functia de director general interimar.

In comunicatul emis de compania CFR SA, se fac urmatoarele mentiuni cu privire la Ion Gavrila: "Este de profesie inginer si are o experienta de 40 de ani in domeniul feroviar, a ocupat pana in prezent functia de Director General al SC Electrifcare CFR SA, filiala specializata a CNCF CFR SA care desfasoara activitate de intretinere, respectiv exploatarea instalatiilor de... citeste mai mult