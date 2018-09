Fostul internaţional român Ciprian Marica a anunţat, sâmbătă seară, că a cedat drepturile de utilizare a brandului FC Farul (pe care l-a câştigat la licitaţie) către AS CS Farul Constanţa, echipa de fotbal nou înfiinţată, care joacă în Liga a 4-a de fotbal a judeţului Constanţa.



„Am intrat în posesia drepturilor de utilizare a mărcii FC Farul şi le-am cedat către AS CS Farul, care, de săptămâna viitoare, de luni (n.r. de astăzi), se va numi FC Farul Constanţa. Am trimis înştiinţare oficială şi... citeste mai mult