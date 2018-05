Haos la sedinta CMC, unde in sala au intrat socialistii si Renato Usatii. Dorin Chirtoaca, primarul Chisinaului, a cerut interventia politiei. Ion Ceban, prezent si el in sala, l-a tras de urechi pe Dorin Chirtoaca. In sustinerea acestuia au sarit...

Protv, 14 Mai 2015