Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat, marţi, că, la consultări, a constatat că partidele din opoziţie nu s-au consultat între ele.

"Când am făcut consultările, puteam să chem doar coaliţia majoritară. Nu am făcut aşa. Am vrut să cunosc opinia tututor partidelor parlamentare. Mi-ar fi făcut plăcere ca la întrebarea pe care am pus-o fiecărui grup din opoziţie . O democraţie cu un Parlament poate să funcţioneze numai dacă ambele laturi sunt puternice, atât cei de la putere cât şi cei din opoziţie", a declarat preşedintele.



