Suntem într-o fază în care foarte mulţi politicieni pierd contactul cu oamenii, ceea ce este o mare problemă şi chiar un pericol, a declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul dialogului cu tinerii câştigători ai concursului Civic Avengers din cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania, creat de Iniţiativa România.

