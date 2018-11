Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că se află într-un termen "foarte rezonabil" de răspuns în cazul propunerilor de miniştri ai Dezvoltării şi Transporturilor, el subliniind că CCR nu are ce să spună în acest caz.

Şeful statului a fost întrebat cum vede un posibil demers al CCR cu privire la numirea celor doi miniştri.

"În niciun fel. Deocamdată Guvernul mi-a făcut o solicitare şi am spus că o să răspund după 1 decembrie, dacă dumnealor se grăbesc peste măsură, îi priveşte, însă eu sunt într-un termen foarte rezonabil de răspuns. CCR, practic, nu are ce să spună...

