Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, ieri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care vizează trecerea acestei entităţi publice de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputaţilor.

Legea stipulează că Monitorul Oficial se organizează ca regie autonomă, persoană juridică ce desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

"Faţă de soluţia legislativă de trecere a Regiei autonome «Monitorul Oficial» sub autoritatea Camerei Deputaţilor, legea transmisă la... citeste mai mult

