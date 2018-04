"Nu ştiu pe ce se bazează aceste critici, în afirmatia mea nu am folosit noţiuni peiorative, dar dacă cineva s-a simţit ofensat, îmi cer scuze faţă de aceştia, iar declaratia nu a fost o declaraţie, ci o întrebare retorică şi cât am spus, atât am vrut să spun (...) În niciun caz întrebarea nu a fost cu iz de a jigni comunităţile evreieşti sau statul Israel. Intrebarea mi-am pus-o pentru că o persoană din România s-a dus în acea ţară nu ştim de ce, se întâlneşte nu ştim cu cine şi nu ştim ce înţelegeri vor face", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la Bacău.

Şeful statului l-a criticat şi pe Liviu Dragnea că a comentat situaţia ambasadei din Israel.

azi, 19:49 in Politica