Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Forţelor Terestre, în care subliniază că România este o ţară democratică şi modernă, care are nevoie de o armată puternică, pentru a-şi întări profilul în NATO şi Uniunea Europeană.

"Sărbătorirea Zilei Forţelor Terestre, al căror patron spiritual este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, are, în acest an, o semnificaţie aparte. Centenarul Marii Uniri ne reaminteşte, mai mult ca oricând, că armata noastră este unul dintre pilonii pe care, de-a lungul timpului, s-au consolidat independenţa şi suveranitatea naţională, două dintre fundamentele...