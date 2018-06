Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Varşovia, că Summitul NATO de la Bruxelles va fi încă o contribuţie la un viitor mai sigur al statelor membre.

"Summitul NATO va fi încă o contribuţie la un viitor al nostru mai sigur. La Summitul din Ţara Galilor am reacţionat prompt şi ferm la criza care izbucnise. La Summitul de la Varşovia am adoptat decizii istorice şi am avansat procesul de adaptare a NATO. Acum a venit momentul să continuăm să ne consolidăm securitatea. Statele din Formatul Bucureşti 9 au fost beneficiare ale măsurilor adoptate şi, în egală măsură, au contribuit la consolidarea... citeste mai mult

