Iohannis a depus o coroana de flori in fata clubului Colectiv in memoria celor 64 de victime ale tragediei Presedintele Klaus Iohannis a venit, duminica dimineata, in fata clubului Colectiv, unde a depus o coroana de flori si a pastrat un moment de...

9am, 30 Octombrie 2016