Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că nu crede că România va fi afectată de condiţionarea anunţată de Comisia Europeană în privinţa accesului la fondurile europene.

"Eu nu cred că România va fi afectată de această condiţionare, nu am motive să cred aşa ceva, chiar dacă în politica internă apar contradicţii, contondenţe, chiar şi acuzaţii între actorii politici şi foarte multă lume, printre care şi eu, este nemulţumită de cum s-a lucrat, de exemplu, pe legile Justiţiei. În ansamblu nu cred că cineva va pune la modul serios sub semnul întrebării existenţa statului de drept în România şi sper să nici nu ajungem vreodată acolo, să se pună sub... citeste mai mult

