Fostul preşedinte Traian Băsescu, senator PMP, a declarat că, în opinia sa, Klaus Iohannis nu are în prezent adversar în cursa prezidenţială.

"Klaus Iohannis nu are adversar, în momentul de faţă, în cursa prezidenţială. Nu are", a subliniat Traian Băsescu, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că posibilii adversari de pe partea dreaptă a eşichierului politic ar putea doar să "rupă" ceva din votul de dreapta, în vreme ce candidaţii din partea stângii nu au şanse, în opinia sa.

"Din stânga, oricine vine va fi căsăpit. Din păcate, nu din primul tur.

