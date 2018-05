Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, în Bulgaria, despre relaţia României cu UE şi cu SUA, că ţara noastră nu trebuie să facă o alegere între cele două.

"Politica externă a României se bazează pe trei piloni, parteneriatul strategic cu SUA, apartenenţa la NATO şi apartenenţa la UE. În acest context, am subliniat că relaţia bună transatlantică e vitală. Am fost mulţumit, ca să nu zic bucuros, aseară, când am constatat că majoritatea liderilor europeni aşa văd lucrurile. Deci, noi nu intrăm într-o logică de adversitate cu SUA. Sunt un partener extrem de important pentru noi. Aşa cum într-o familie mai apar neînţelegeri,... citeste mai mult

