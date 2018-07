Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că România a obţinut două lucruri foarte importante la Summitul NATO de la Bruxelles şi anume un centru de comandă operaţional şi îmbunătăţirea statutului brigăzii multinaţionale.

"Încă din 2016 de la Summitul de la Varşovia, noi am încercat să consolidăm Flancul estic. Această încercare am făcut-o împreună cu ceilalţi de pe Flancul estic şi am obţinut pas cu pas o acceptare a importanţei Flancului estic, o întărire a prezenţei aliate pe Flancul... citeste mai mult

azi, 00:01 in Politica, Vizualizari: 30 , Sursa: Replica in